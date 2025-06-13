İran'da Yakalanan Zanlı Türkiye'ye İade Edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, dünürünü yaraladıktan sonra kaçan zanlı A.H.T, İran'da tutuklandıktan sonra Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl önce damadını öldürüp, dünürünü yaraladıktan sonra kaçtığı İran'da geçen yıl tutuklanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2023'de Tatvan'da meydana gelen "ateşli silahla kasten öldürme ve kasten yaralama" olayının firari şüphelisi A.H.T'nin, damadı E.A'yı öldürdüğü, damadının babası N.A'yı da yaraladıktan sonra yasa dışı yollardan İran'a kaçtığı tespit edildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri sonucu, şüphelinin bilgileri İran makamlarına iletildi.

İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığının aracılığıyla İran makamlarına iletilen bilgiler doğrultusunda 17 Mart 2024'te İran'ın Urumiye kentinde yakalanan A.H.T. tutuklandı.

İran'dan sınır dışı edilerek Esendere Sınır Kapısı'ndan teslim alınan A.H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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