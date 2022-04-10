İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü

Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nden detaylar

Nükleer teknoloji ürünlerin sergilenmesi

İran Atom Enerji Kurumu Başkan yardımcısı Pejman Şirmerdi ile röportaj TAHRAN - İran'da 16. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından başkent Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde yeni elde edilen nükleer teknoloji ürünleri sergilendi.