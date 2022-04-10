İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü - Haberler

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İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nden detaylar Nükleer teknoloji ürünlerin sergilenmesi İran Atom Enerji Kurumu Başkan yardımcısı Pejman Şirmerdi ile röportaj TAHRAN - İran'da 16.

Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nden detaylar

Nükleer teknoloji ürünlerin sergilenmesi

İran Atom Enerji Kurumu Başkan yardımcısı Pejman Şirmerdi ile röportaj TAHRAN - İran'da 16. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından başkent Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde yeni elde edilen nükleer teknoloji ürünleri sergilendi.

İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü

İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü

İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Nükleer, Enerji, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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