İran'da Ulusal Nükleer Teknoloji Günü
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nden detaylar Nükleer teknoloji ürünlerin sergilenmesi İran Atom Enerji Kurumu Başkan yardımcısı Pejman Şirmerdi ile röportaj TAHRAN - İran'da 16.
Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nden detaylar
Nükleer teknoloji ürünlerin sergilenmesi
İran Atom Enerji Kurumu Başkan yardımcısı Pejman Şirmerdi ile röportaj TAHRAN - İran'da 16. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından başkent Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde yeni elde edilen nükleer teknoloji ürünleri sergilendi.