İran'da telefonlara gelen "ABD Başkanı eylem adamıdır" şeklindeki SMS'in sırrı ortaya çıktı

İran'da telefon kullanıcılarına gelen, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." şeklindeki kısa mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS'de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.