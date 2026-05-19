İran'da 19 kişi terör hazırlığı iddiasıyla gözaltına alındı
İran'da terör eylemi hazırlığında olduğu öne sürülen 19 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.
İran'da terör eylemi hazırlığında olduğu öne sürülen 19 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde, terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların "ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiği" ileri sürüldü.
Yakalananların ikametgahlarında yapılan aramada, bir doçka silahı, 2 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, bir M4 piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof, 6 tabanca, iki dürbün ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların radikal gruplarla bağlantısı olan yabancı uyruklu kişiler olduğu kaydedildi.