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İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İmam Rabbani Camisi'de kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İmam Rabbani Camisi'de kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İmam Rabbani Kovancılar İsrail Tahran Elazığ İran Dünya Güncel Haberler

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