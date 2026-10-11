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İran'da, Sistan-Beluçistan'da Ceyşul Adl üyeliği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, Ceyşul Adl üyeliği gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Devrim Muhafızları, Çabahar'ın Osmanabad bölgesinde örgüte ait olduğu belirtilen hücre evinde silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olma gerekçesiyle 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Çabahar ilçesi ile Destehyari ilçesine bağlı Dergas köyünde "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olma gerekçesiyle 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Çabahar'ın Osmanabad bölgesinde örgüte ait olduğu belirtilen bir hücre evinin tespit edildiği ve burada çeşitli çap ve markalarda silah ve mühimmatın ele geçirildiği vurgulandı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA
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