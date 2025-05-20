İran'da Şii Din Adamı Rıza Samedifer Kaçırıldı

İran'da Şii Din Adamı Rıza Samedifer Kaçırıldı
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Şii din adamı Rıza Samedifer, medresesi önünde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde Şii din adamı Rıza Samedifer kaçırıldı.

"Hawzahnews" haber sitesine konuşan Sistan-Beluçistan İlim Havzası Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Ceylani konuya ilişkin bilgi verdi.

Ceylani, "İranşehr Emirü'l-Müminin Medresesi İcra İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüccetü'l-İslam Rıza Samedifer, medresenin kapısı önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı." dedi.

İranlı yetkili, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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