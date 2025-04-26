İran'da limanda şiddetli patlama

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İran'da Şehid Recai Limanı'nda Büyük Patlama

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İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada, araçlar ve binalarda hasar oluştu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ve olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

- İran'da limanda şiddetli patlama

TAHRAN - İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi, araçlar ve binalarda hasar oluştu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki araçlarda ve binalarda hasara yol açtı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, limandaki tüm faaliyetler durduruldu. Hürmüzgan Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehid Recai Limanı iskelesinin bir bölümünde patlama meydana geldi, yangını söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İran medyası kaynağı henüz bilinmeyen patlamanın limandaki bir yakıt deposunda meydana geldiğini aktarırken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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