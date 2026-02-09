Haberler

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından anayasaya aykırı tutum gerekçesiyle gözaltına alındı. Mansuri'nin yanı sıra Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ve üye Muhsen Eminzade de gözaltına alındı.

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri'nin, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Reform Cephesi Başkanı Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile asli üye Muhsen Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum ve düşman propagandası ile eş güdüm" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reform Cephesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gözaltı kararını doğruladı.

Azer Mansuri, Reform Cephesi'nin eski lideri Behzad Nebevi'nin istifasının ardından göreve gelmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

Ülkeyi sarsan olay! Çöken binada can pazarı yaşandı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 kente birden hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan öncesi fahiş zam yapılmıştı! Yarından itibaren yasaklanacak