İran'da ramazan
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinden detay görüntüler Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, türbe başında dua etmesi Öğle namazının kılınması Vatandaşların hep beraber Kuran-i Kerim okuması TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki...
Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinden detay görüntüler
Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, türbe başında dua etmesi
Öğle namazının kılınması
Vatandaşların hep beraber Kuran-i Kerim okuması
TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinde Ramazan ayında toplu Kuran-i Kerim hatmi yapılması bir gelenek halini almış. Ramazan ayı boyunca türbede her öğle namazından sonra yan yana oturan vatandaşlar hep beraber Kuran-i Kerim okuyor.