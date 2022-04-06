İran'da ramazan

Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinden detay görüntüler

Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, türbe başında dua etmesi

Öğle namazının kılınması

Vatandaşların hep beraber Kuran-i Kerim okuması

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Rey şehrindeki Şah Abdülazim Hasani Türbesinde Ramazan ayında toplu Kuran-i Kerim hatmi yapılması bir gelenek halini almış. Ramazan ayı boyunca türbede her öğle namazından sonra yan yana oturan vatandaşlar hep beraber Kuran-i Kerim okuyor.