İran'da PKK'nın İran Kanadı ile Bağlantılı Öğretmenler İhraç Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Kürdistan eyaletinde, terör örgütü PJAK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı öğretmenler ihraç edildi. Öğretmenlerin, örgüte yiyecek ve teçhizat yardımında bulundukları belirtilirken, sosyal medya üzerinden haksızlık iddiaları ortaya atıldı.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'la bağlantılı olmakla suçlanan bazı öğretmenlerin ihraç edildiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Kürdistan eyaletinde terör örgütü PJAK ile bağlantıları olduğu ileri sürülerek örgüte yiyecek ve teçhizat yardımında bulundukları suçlamasıyla bazı öğretmenler ihraç edildi.

Söz konusu öğretmenlerin mesleki konumlarını kötüye kullandıkları ve örgüt adına okulların kapatılması, diğer öğretmenlerin tehdit edilmesi ve izinsiz gösteriler gibi eylemlerde bulundukları öne sürüldü.

Öğretmenlere yönelik suçlamalar arasında Divandere bölgesindeki PJAK militanlarıyla iletişim kurdukları da yer aldı.

Görevlerinden ihraç edilen öğretmenlerin Yargıtay'a itiraz imkanına sahip olduğu da aktarıldı.

Sosyal medyada bazı aktivistler öğretmenlerin haksız şekilde ihraç edildiğini savunarak kampanyalar başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.