İran'da terör örgütü PJAK'a yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu, terör örgütü PJAK'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, toplumsal güvenliği tehdit eden yapılara yönelik gerçekleştirildi.

İran'da terör örgütü PJAK'a yönelik operasyonda, örgüt mensubu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, merkezi Kirmanşah'ta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Necef Eşref Karargahı Komutanı Muhsin Kerimi, terör örgütü PJAK'a yapılan operasyonla ilgili bilgi verdi.

Toplumsal güvenliği tehlikeye atanlarla etkin şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Kerimi, "Aldığımız istihbarat üzerine PJAK ile bağlantılı iki örgütsel yapının hücre tipi örgütlenmeye gittiği tespit edildi. Söz konusu yapılara herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce operasyon düzenlendi ve 11 elebaşı gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

Kerimi, gözaltına alınan 11 kişinin terör örgütü PJAK ile doğrudan bağlantı içerisinde olduğunu ve sabotaj eylemleri ile toplum güvenliğini bozmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
