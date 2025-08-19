İran'da Patlamamış Mühimmatın İnfilak Etmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralıların çoğu çocuk ve gençlerden oluşuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
