İran'da Patlamamış Mühimmatın İnfilak Etmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralıların çoğu çocuk ve gençlerden oluşuyor.
İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmat Beyranşehr ilçesine bağlı bir köyde infilak etti.
Patlama sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Yaralıların tamamının da çocuk ve gençlerden oluştuğu bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel