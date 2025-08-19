İran'da Patlamamış Mühimmatın İnfilak Etmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmat Beyranşehr ilçesine bağlı bir köyde infilak etti.

Patlama sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralıların tamamının da çocuk ve gençlerden oluştuğu bilgisi verildi.