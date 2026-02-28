Haberler

İran'ın Tebriz kentinde art arda patlamalar meydana geldi

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen altı patlama, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarıyla bağlantılı. Saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İran'ın Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlama meydana geldi.

İran medyasına göre, Tebriz'de art arda patlama sesleri duyuldu.

Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
