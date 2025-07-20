İran'da korkutan patlama! 13 kişi yaralandı

İran'da korkutan patlama! 13 kişi yaralandı
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İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde meydana gelen patlamada bir dil öğretim merkezi ve kuyumcu ciddi hasar gördü. İlk belirlemelere göre, gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada çoğu kız öğrencilerden oluşan 13 kişi yaralandı.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bir caddede meydana gelen patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da Gilan eyaletinden yayın yapan Gilanistan haber sitesine göre, akşam Reşt'teki Şehid Bahoner Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi.

PATLAMA HASARA YOL AÇTI

Patlamada bir dil öğretim merkezi, bir kuyumcu ve park halindeki araçlar ile çevredeki bazı dükkanlar ciddi hasar gördü. İlk belirlemelere göre, olayda çoğu kız öğrenciler olmak üzere yaralananlar oldu. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Reşt İtfaiyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada da ilk belirlemelere göre, patlamanın gaz sızıntısından meydana geldiği ve olayda 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Reşt Başsavcılığının açıklamasına göre ise patlama caddedeki bir kuyumcuda meydana geldi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

Patlamada, kuyumcunun yanındaki dil öğretim merkezinde bulunan öğrenciler de yaralanırken, yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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