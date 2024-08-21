Üye Girişi
Haberler

İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, İran'ın Yezd eyaletinde devrildi. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Otobüsün fren sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle kaza meydana geldiği belirtildi.

- İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

TAHRAN - Irak'taki Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan Pakistanlıların bulunduğu otobüsün İran'da devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, akşam saatlerinde İran'ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası yakınında devrilerek alev aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pakistan Irak İran Güncel Haberler

22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title