İran: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran, Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne bir füze isabet ettiğini ancak can ya da mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Saldırı sonrası santralin zarar görmediği belirtildi.

İran, Basra Körfezine komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, nükleer enerji santraline yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı belirtilen açıklamada, füzenin santral sahasına düştüğü ancak can ve ya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği aktarılan açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin tüm uluslararası düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu tür eylemler, Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
