İran'da Mossad ile bağlantı olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

İran Devlet Televizyonu'na göre, İran İstihbarat Bakanlığı, Batı Azerbaycan Eyaleti'nde Mossad ile bağlantılı 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan şahısların suikast ve terör eylemi hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Yapılan operasyonda, çok sayıda küçük İnsansız Hava Aracı (İHA), susturucu takılı üç silah, çelik yelek, av tüfekleri, çok sayıda mühimmat ve Starlink uydu terminali ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıstan birinin, Kazvin eyaletinde bulunan askeri bir merkeze ait gizli bilgileri ülke dışına çıkarmak isterken sınır kapılarının birisinde yakalandığı belirtildi.