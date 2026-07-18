İran'da Mahsa Emini gösterilerinde güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da, Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan ve idama mahkum edilen Arif Hoşkar'ın cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, 2022'deki protestolarda bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan Hoşkar, idam edildi.

Haberde, Hoşkar'ın gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini silahla vurarak ölümüne neden olduğu ve suçunu itiraf ettiği hatırlatıldı.

İdamla yargılanan Hoşkar'ın dosyasının İran Yüksek Yargısına yapılan itiraz üzerine yeniden incelendiği ve cezanın onandığı kaydedildi.

Maktulün ailesinin de talebi üzerine Hoşkar'a verilen cezanın infaz edildiği aktarıldı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren ve İran'daki en uzun soluklu protestolar olarak nitelendirilen olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.