İran'da maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Esferayin ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fars Haber Ajansına konuşan Kuzey Horasan Kızılay Başkanı Hüseyin Rüstemi, Esferayin ilçesindeki Albalag Maden Ocağı'nda göçük yaşandığını belirtti.

Rüstemi, "Esferayin'daki Albalag Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı." dedi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin derhal kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını ifade eden Rüstemi, ilk müdahalenin ardından yaralıların Kızılay ve acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Rüstemi, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin de göçükten çıkarıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA