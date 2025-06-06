İran'da Kurban Bayramı Namazı Tahran Üniversitesi'nde Kılındı

İran'da Kurban Bayramı Namazı Tahran Üniversitesi'nde Kılındı
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Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen Kurban Bayramı namazına on binlerce kişi katıldı. Namaz, Tahran'ın geçici Cuma İmamı tarafından kıldırıldı ve trafik önlemleri alındı.

İranlılar, Kurban Bayramı namazını Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kıldı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ile başlayan bayram namazına hutbe ile devam edildi.

Namazı, Tahran'ın geçici Cuma İmamı Muhammed Hasan Ebuturabiferd kıldırdı.

Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de hazır bulunduğu namaza kent sakinlerinden on binlerce kişi katıldı.

Bayram namazı nedeniyle trafik oluşmaması ve namaza gelişlerde sorun yaşanmaması için alana giden yollar araç trafiğine kapatıldı.

Namaza gidenler için metro seferleri artırılırken, belediye otobüsleri de servis olarak kullanıma sunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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