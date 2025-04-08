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İran'da kömür madeninde gaz sızıntısı: 7 madenci hayatını kaybetti

İran'da kömür madeninde gaz sızıntısı: 7 madenci hayatını kaybetti
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İran'ın Simnan eyaletinde bulunan küçük ölçekli bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madenci yaşamını yitirdi. Yetkililere göre, gaz sızıntısının nedeni karbonmonoksit olarak belirlendi.

İran'ın Simnan eyaletinin Damgan ilçesindeki kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 7 madenci yaşamını yitirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin Taş Kömürü Birliği Sekreteri Said Samedi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Samedi, Simnan eyaletinin Damgan ilçesindeki kömür madeninde 7 kişinin öldüğünü belirterek söz konusu maden ocağının küçük ölçekli olduğunu ve Taş Kömürü Birliğine üye madenler arasında yer almadığını kaydetti.

"İŞÇİLER GÜVENLİK KURALLARINA UYMADI"

Az sayıda işçinin madende çalıştığını aktaran Samedi, "Öyle görünüyor ki bu kazanın nedeni metan gazı değil, eğer öyle olsaydı madende patlamaya yol açardı. Bu nedenle karbonmonoksit gazı madencilerin ölmesine neden oldu." ifadelerini kullandı. Samedi, Nevruz Bayramı dolayısıyla madenin kapalı olduğunu, işçilerin çalışmak için tünele girdiğinde güvenlik kurallarına uymadığını bu nedenle gaza maruz kaldıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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