Haberler

İran'da Keşm Adası yakınlarında duyulan patlama sesinin denizden geldiği bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu, sesin deniz tarafından geldiği bildirildi. Sesin denizden geldiği ve adaya roket veya füze isabet etmediği belirtilirken, yerel makamlardan henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu.

Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi.

Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA
Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Taksiciler uygulamadan korsan taksi çağırıp tuzak kurdu! Ceza yiyen tek kişi sürücü olmadı

Taksicilerden korsan sürücüye tuzak! Ceza yiyen tek o olmadı
Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Kış geliyor! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Kızının gözü önünde öldürülmüştü: Başak Gürkan davasında tanıklar dehşeti anlattı

Kızının gözü önünde can vermişti: Komşuları dehşet anlarını anlattı

Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İşte sokak ortasındaki katliamın görüntüleri
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında

Süper Lig deviyle görüşmelere başladı
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor