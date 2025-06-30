İran'da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e ulaştığını duyurdu. Ölenler arasında 38 çocuk ve 102 kadın bulunuyor.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e çıktığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangir düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

İranlı Sözcü, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin öldüğünü ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Cihangir, ölenlerden 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu kaydetti.

İranlı yetkili yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamada, ölü sayısının 627'ye ve yaralı sayısının da 4 bin 870'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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