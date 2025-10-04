İran'da İsrail adına terör eylemleri düzenleyen 6 kişi idam edildi

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan 6 kişi idam edildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'na göre, son yıllarda Huzistan eyaletinin güvenliğini bir dizi silahlı saldırı ve bombalama eylemiyle hedef alan 6 kişinin idam cezası Yüksek Mahkeme'nin onayının ardından infaz edildi.

İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan söz konusu kişilerin, 4 güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bir askeri merkeze el bombası atılması, camilere ateş açılması gibi terör ve sabotaj eylemlerinden suçlu bulundukları ifade edildi.