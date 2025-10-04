Haberler

İran'da İsrail adına terör eylemleri düzenleyen 6 kişi idam edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Huzistan eyaletinde, İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan 6 kişi, Yüksek Mahkeme'nin onayıyla idam cezasına çarptırıldı. İdam edilen kişiler, çeşitli terör eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan 6 kişi idam edildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı'na göre, son yıllarda Huzistan eyaletinin güvenliğini bir dizi silahlı saldırı ve bombalama eylemiyle hedef alan 6 kişinin idam cezası Yüksek Mahkeme'nin onayının ardından infaz edildi.

İsrail adına terör eylemleri düzenlemekle suçlanan söz konusu kişilerin, 4 güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bir askeri merkeze el bombası atılması, camilere ateş açılması gibi terör ve sabotaj eylemlerinden suçlu bulundukları ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.