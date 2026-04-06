İran'da İkinci Kez Bir Petrokimya Tesisi Hedef Alındı

(ANKARA) - İran'da Marvdaşt Petrokimya Kompleksi, ABD ve İsrail saldırılarının hedefi oldu. İran basınında yer alan haberlere göre, saldırı sonrası tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Fars Haber Ajansı, yangının "ilk birkaç dakika içinde söndürüldüğünü" aktarırken, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Marvdaşt Kaymakamlığı'na dayandırdığı haberinde sanayi tesisinde "önemli bir hasar oluşmadığını" belirtti.

Öte yandan İsrail daha önce, İran'ın güneyindeki Asaluyeh kentinde bulunan Güney Pars petrokimya tesisini hedef almıştı. Marvdaşt tesisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hedef alınan ikinci petrokimya tesisi oldu. Yetkililer, olayın ardından herhangi bir kimyasal sızıntı ya da çevresel risk oluştuğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: ANKA