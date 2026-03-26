İran medyası: ABD-İsrail saldırılarında Basra Körfezi'nde Fars eyaletine bağlı Lamerd Havalimanı vuruldu
İran'ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı, ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Lamerd Kaymakamı Ali Alizade konuya ilişkin açıklama yaptı.
Alizade, "ABD-İsrail saldırılarında Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı pistinin bir kısmı vuruldu." bilgisini verdi.
İranlı yetkili, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Öte yandan gece saatlerinde Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da da art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı