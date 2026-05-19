İran'da hava savunma testi: 4 yaralı

Güncelleme:
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk ilçesinde, hava savunma sistemlerinin denemesi sırasında bir cismin yerleşim yerine düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, Endimeşk semalarında hava savunma sistemlerinin test edildiğini, çevrede duyulan patlama seslerinin bu atışlardan kaynaklandığını söyledi.

Vali Yardımcısı Hayati, denemeler sırasında bir cismin yerleşim bölgesine düştüğünü, olayda 4 kişinin yaralandığını ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
