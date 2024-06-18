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Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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İran'daki özel bir hastanede gece saatlerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saatler süren hummalı bir çalışmayla söndürülen yangının ardından hastanedeki 118 kişi çevre hastanelere nakledildi.

İran'ın Gilan eyaletinde bulunan bir hastanede çıkan yangında 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yangın sonucu 118 hasta çevre hastanelere nakledildi.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki Gaem adlı özel bir hastanede yerel saatle 01.15 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve yardım ekibi gönderilirken yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü.

"YANGIN ESNASINDA HASTANEDE 142 HASTA VARDI"

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Muhammed Tagi Aşubi yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangının meydana geldiği esnada 250 yataklı hastanede 142 hasta bulunuyordu ve 33 hasta yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Ne yazık ki yangın sonucu 9 hasta hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

118 hastanın çevre hastanelere nakledildiğini belirten Aşubi, hastaların tedavilerinin nakledildikleri hastanelerde aksamadan devam ettiğini söyledi. Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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