İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney Öldürüldü... İran'ın Çok Sayıda Kentinde, Binlerce Kişi Toplandı

(ANKARA) - İran'ın İsfahan, Tahran ve Meşhed gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıkarak, ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülen ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'i anmak için bir araya geldi. Göstericiler, ABD ve İsrail'i protesto ediyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici bir liderlik konseyi oluşturulacağını duyurdu.

İran hükümeti, ABD ve İsrail'in dün Tahran'a yönelik saldırılarının ardından Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğruladı. İran devlet kanalı Press TV'nin paylaştığı görüntülerde, meydanda toplanan kalabalığın Hamaney'in ölümünü protestolarla karşıladığı görüldü.

İsfahan, Tahran ve Meşhed gibi büyük şehirlerde binlerce kişi sokaklara çıkarak, Hamaney'i anarken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Halk bazı bölgelerde ağıtlarla tepkilerini gösteriyor. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ölümünün ardından 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Laricani: "Amerika ve Siyonist rejim İran halkının yüreğini yaktı, biz de onların yüreğini yakacağız"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, yaptığı açıklamada, İsrail'in "İran'ı bölmeye çalıştığını" söyledi. Laricani, İsrail'in kendi varlığını sürdürebilmek için büyük ülkeleri bölmeye başvurduğunu ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İran'ın kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı. Laricani, "Amerika ve Siyonist rejim İran halkının yüreğini yaktı, biz de onların yüreğini yakacağız" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi geçici liderlik konseyi yönetecek

Laricani, Hamaney'in halefi seçilene kadar ülkeyi yönetecek geçici bir liderlik konseyi oluşturulacağını duyurdu. Konsey, İran Anayasası'nın 111'inci maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı, Yargı Başkanı ve Anayasa Koruyucular Konseyi'nden bir din alimi olmak üzere üç kişiden oluşacak. Geçici konsey, yeni dini lider atanana kadar ülkenin yönetim yetkilerini üstlenecek.

İsrail Ordusu: "Savunma sistemi tam koruma sağlamamaktadır"

Öte yandan, İsrail Ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edilmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde alarm durumuna geçildiğini açıkladı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli önleme ve saldırı faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Savunma sistemi tam koruma sağlamamaktadır; bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA