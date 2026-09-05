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İran'da Çatışma: 2 Kişi Öldürüldü

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İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'da "ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve terör saldırısı düzenlemeyi planladığı" iddia edilen bir grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede silahlı eylemde bulunma amacıyla hareket eden grupla Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı ve 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup olduğu veya kimlik bilgilerine ilişkin ise açıklama yapılmadı.??????????????

Kaynak: AA
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