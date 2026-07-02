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İran'da emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü

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İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Piranşehr ilçesinde emniyet güçleriyle İran Kürdistan Demokrat Partisi mensubu olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Piranşehr ilçesinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Piranşehr ilçesinin Kızkapan bölgesinde emniyet güçleriyle İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKD-P) mensup olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 "teröristin" öldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde 2 emniyet görevlisi öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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