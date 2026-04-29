Haberler

İran'da dolar, yerel para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da dolar serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak, 176 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

Ülkede serbest piyasada doların satış kuru 176 bin tümene ulaştı.

Böylece yerel para birimi serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce bir dolar 160 bin tümenden işlem görüyordu.

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede savaşın da getirmiş olduğu ekonomik yükle birlikte ciddi boyutlara ulaştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Ankara'da insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

