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İran'da Devrimin 46. Yıldönümü Büyük Coşku ile Kutlandı

İran'da Devrimin 46. Yıldönümü Büyük Coşku ile Kutlandı
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Tahran'da on binlerce kişi, 1979 İran Devrimi'nin 46. yıldönümünü kutlamak için toplandı. Yürüyüşlerde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve yerli üretim füze ve uydular sergilendi.

İran'da 1979'da gerçekleştirilen devrimin 46. yıldönümü kutlandı.

Başkent Tahran'daki İnkilap Meydanı başta olmak çeşitli güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren on binlerce kişi toplandı.

Belirlenen güzergahlardan Azadi Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu İranlılar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Yürüyüş güzergahları boyunca, özellikle İnkilap ve Azadi caddelerinde, yerli üretim füze ve uydular sergilendi.

Yürüyüş sırasında çiğnenmesi için yere İsrail bayrağı serilirken sokaklarda İran bayraklarının yanı sıra Filistin ve Yemen bayrakları ile Lübnan Hizbullahı ve Haşdi Şabi'nin flamaları dalgalandırıldı.

Azadi Meydanı'nda sonlanan yürüyüş sonrasında üst düzey yetkililer konuşmalar yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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