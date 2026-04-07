İran basını: ABD-İsrail'in, Elburz-Zencan demir yoluna düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
İran'ın Elburz eyaletinde Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattına düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırıda 7 araç da hasar gördü.
Devlet televizyonunun Elburz Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Ayrıca 7 aracın hasar gördüğü saldırıda kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, hasar gören demir yolu hattının onarımına başlandığı kaydedildi.