İran'da çiftçiler pirinç ekimine başladı - Haberler

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İran'da çiftçiler pirinç ekimine başladı

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın Kuzeyinde yer alan Gilan eyaletine bağlı Fuman ilçesindeki çiftçiler, pirinç ekimine başladı.

İran'ın Kuzeyinde yer alan Gilan eyaletine bağlı Fuman ilçesindeki çiftçiler, pirinç ekimine başladı. Pirinç üretiminde ülkede ikinci sırada yer alan Gilan, yaklaşık 238.000 hektarlık çeltik tarlasına sahiptir. İranlı çiftçiler, suyla dolu tarlalarda çamurun içine girerek ekim işlemini gerçekleştiriyor.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Pirinç, Gilan, İran, Güncel, Haberler

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