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İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ABD kaynaklı füze saldırısı olduğu belirtilirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve bunun füze saldırısından kaynaklandığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin deniz tarafından geldiği belirtilirken, haberde patlamanın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin ABD saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 11 adet füze fırlatıldığını söyledi.

Timur, saldırılarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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