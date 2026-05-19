İran'da Starlink ile casusluk: 2 gözaltı

İran'da hassas askeri ve istihbarat merkezlerine ilişkin topladıkları bilgileri Starlink cihazı aracılığıyla ülke dışındaki "düşman ağlara" göndermeye çalıştıkları iddiasıyla 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberinde, polis istihbarat ekiplerinin, başkent Tahran'ın batı ve kuzeyinde "gazeteci kılığına girerek faaliyet yürüttüğü belirlenen" 2 kişiyi tespit ettiği kaydedildi.

Haberde, gözaltına alınan 2 kişinin "ülkenin hayati ve hassas askeri ve istihbarat merkezleriyle ilgili gizli bilgileri toplamaya ve ülke yönetimine düşman ağlara göndermeye çalıştıkları" ifade edildi.

Emniyet yetkililerin "ele geçirilen verilerin önemi ve gözaltına alınanların yerli ve yabancı unsurlarla organize iletişimleri göz önüne alındığında, söz konusu kişilerin yakalanmasının ulusal güvenliğin sağlanmasında ve potansiyel tehditlerin etkisiz hale getirilmesinde belirleyici bir rol oynadığı" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, ilk soruşturmalarda bu kişilerin ülke dışındaki operasyon merkeziyle güvenli iletişim kanalının uydu interneti ve Starlink ekipmanı kullanılarak kurulduğunun tespit edildiği ve operasyon sırasında Starlink ekipmanının da ele geçirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
