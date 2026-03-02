Haberler

Tahran'ın çeşitli noktalarında toplanan halk, ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Tahran kentinde halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını protesto etti. Gösterilere katılanlar, İran yönetimine destek verirken, saldırgan ülkeler aleyhine sloganlar attı.

İran'ın başkenti Tahran'ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

Kritik boğaz alev alev! Bir petrol tankerini daha vurdular
Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum

Ünlü isimden çarpıcı itiraf: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki

Son görüşmede ipler kopmuş! İşte İran'dan savaş başlatan tepki