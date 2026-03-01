Haberler

İran basını: ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesi hedef alındı

Güncelleme:
İran basını, ABD ve İsrail'in Tahran'daki Gandi Hastanesi'ni hedef aldığına dair haberler yayımladı. Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, güvenlik önlemleri artırıldı ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu.

İran basını, ABD- İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü.

Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı.

Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da İran Kızılayı tarafından bugün de Kızılay binasının çevresi ile çeşitli hastanelerin saldırıların hedefi olduğuna dair görüntüler yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
