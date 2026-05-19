İran'da bomba imha görevlisi hayatını kaybetti
İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sırasında atılan ancak infilak etmemiş bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sırasında atılan ancak infilak etmemiş bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hamid Hani, Tahran'da tespit edilen ABD-İsrail'in infilak etmeyen bombalarını etkisiz hale getirme görevi sırasında yaşamını yitirdi.
Hani için memleketi Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin Burucen ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun