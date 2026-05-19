Haberler

İran'da bomba imha görevlisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sırasında atılan ancak infilak etmemiş bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sırasında atılan ancak infilak etmemiş bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hamid Hani, Tahran'da tespit edilen ABD-İsrail'in infilak etmeyen bombalarını etkisiz hale getirme görevi sırasında yaşamını yitirdi.

Hani için memleketi Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin Burucen ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor

Esnaf dostu kedi! Her gün dükkan sahibiyle kucaklaşıyor
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

5 cenaze yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor