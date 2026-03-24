İran medyası: ABD-İsrail'in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr'deki enerji altyapıları hedef alındı. Saldırıda bazı yapılar hasar gördü, can kaybı olmadı. İran, karşılık verme tehdidinde bulundu.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı.

İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.

Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
ABD 'Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk' dedi, İran resti çekti

ABD "Hürmüz Boğazı'nda bulduk" dedi, İran resti çekti