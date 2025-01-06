Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın önünü açtı! Yemin edeceği tarih belli oldu
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi

İsrail işgal ettiği bölgeden çekildi

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde merkez üssü Cem kenti olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Cem kentinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin verileri Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi paylaştı.

5,2 İLE SALLANDILAR

Buna göre, yerel saatle 20.29'da merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde oluşurken, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

PANİK YAŞANDI

Söz konusu depremin ardından bölgede bazı yerleşim alanlarında büyük panik yaşanırken, sarsıntının kısa süreli ama şiddetli olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
img

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

ABD Kongresi, Trump'ın önünü açtı! Yemin edeceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk

Trump'ın Kanada inadı! Yeni sözleri dikkat çekti
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol

Kaleci sadece izlemek yetindi! Arda'dan şahane gol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler gol izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi! Kan Çiçekleri final mi yapıyor? Kan Çiçekleri neden final yapıyor, bitiyor? Inter Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.