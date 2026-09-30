İran'da 4 emniyet görevlisini öldürdükleri iddiasıyla suçlanan 2 kişi idam edildi

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İran'da, şiddet eylemlerine öncülük ettikleri ve "4 emniyet görevlisini öldürdükleri" iddiasıyla 2 kişi idam edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, idama mahkum edilen Ali Himmeti ve Mecid Nikandiş hakkında verilen idam cezaları bu sabah infaz edildi.

Haberde, Himmeti ve Nikandiş'in "son protestolar" sırasında Meşhed kentindeki şiddet olaylarına öncülük ettikleri, 4 emniyet görevlisini öldürmek, kamu mallarına zarar vermek ve molotof kokteyli atmakla suçlandıkları kaydedildi.

Kaynak: AA