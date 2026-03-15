İran'da İsrail'e askeri noktaların bilgilerini göndermekle suçlanan 20 kişi gözaltına alındı
İran'ın Urumiye kentinde askeri ve güvenlik bilgilerini İsrail'e gönderme gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Batı Azerbaycan Başsavcısı, bir dizi ağın tespit edildiğini açıkladı.
Fars Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Hüseyin Mecidi konuya ilişkin bilgi verdi.
Mecidi, "İsrail'e askeri ve güvenlik merkezlerine ait bilgileri gönderme faaliyetinde bulunan birkaç ağ tespit edildi." dedi.
İranlı yetkili, yargı kararıyla yürütülen soruşturmada 20 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı