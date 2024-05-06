İran Cumhurbaşkanı Reisi, IKBY ile işbirliğini genişletmek istiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile her alanda işbirliğini genişletmek istediklerini ancak "IKBY topraklarının İsrail ve İran karşıtı gruplar tarafından Tahran'a karşı kullanılmaması gerektiğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Görüşmede, İran'ın IKBY ve bölgeyle her alanda iyi ilişkiler geliştirmek istediğini belirten Reisi, "Irak hükümetinin ve IKBY bölgesinin topraklarının Siyonist düşman unsurlar ve devrim karşıtı gruplar tarafından İran'a karşı kullanılmasına kesinlikle engel olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile Irak tarafından imzalanan güvenlik anlaşmasına işaret eden Reisi, Irak hükümetinin ve IKBY'nin anlaşmanın uygulanması yönündeki çabasını takdir ettiklerini ifade eden Reisi, anlaşma uyarınca Irak topraklarında İran karşıtı grupların bulunmaması gerektiğini belirtti.

IKBY Başkanı Barzani ise söz konusu anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını istediklerini vurgulayarak İran ile geçmiştekinden daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydetti.

Barzani, İran'dan Irak'ta müreffeh ve gelişmiş bir ülkenin inşası için destek beklediklerini aktardı.

IKBY Başkanı Barzani, dün üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gelmişti. Barzani'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşmesi bekleniyor.