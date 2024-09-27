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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyız
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ABD'de ülkesinin vatandaşlarıyla görüşen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerginliklerin sona ermemesi halinde İran'ın parçalanabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, "Eğer Allah göstermesin ülkede bir olay olsa Azerbaycan kendi başına devlet olur, Kürdistan kendi başına devlet olur, Huzistan başka, Beluçistan başka, yani artık İran kalmaz. Bu kaosa dönüşür." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki gerginliklerin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde İran'ın parçalanabileceği uyarısında bulundu. Pezeşkiyan, ülkesindeki iç birliği sağlamak amacıyla çaba gösterdiklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye gitti. Pezeşkiyan, ABD'de İranlılarla görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan'ın dün ABD'deki İranlılar ile yaptığı görüşmeye ilişkin görüntüler ülke medyasında yayınlandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke parçalanabilir, birlik sağlamalıyızİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BİR OLAY OLSA İRAN KALMAZ

Pezeşkiyan görüşmede, ülkedeki krizlerin sonuçları konusunda uyarıda bulunan ve gerginliklerin devam etmesi halinde ülkenin parçalanabileceği uyarısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı, "Eğer Allah göstermesin ülkede bir olay olsa Azerbaycan kendi başına devlet olur, Kürdistan kendi başına devlet olur, Huzistan başka, Beluçistan başka, yani artık İran kalmaz. Bu kaosa dönüşür. Biz ülkemizde kaos istemiyoruz. Biz ülkede birlik sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Uluslararası İlişkiler Mesud Pezeşkiyan Azerbaycan Güvenlik Politika Güncel Dünya İran

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