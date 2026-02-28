İran medyası, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediğini duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD- İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu ve hiçbir sorunu olmadığını aktardı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu bölgelere saldırı başlatmıştı.