İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Sadabad Sarayı Kompleksi'ni ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı Kompleksi'ni ziyaret ederek hasarın boyutunu inceledi.

İran halkının tarihi ve kültürel öğelerine yönelik saldırıların uluslararası ilkelere aykırı olduğunu belirten Pezeşkiyan, Sadabad Sarayı'nın hasar gören bölümlerinin kısa sürede restore edilmesini istedi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıda Tahran'ın kuzeyinde Elbruz Dağları'nın eteğinde, Kaçarlar Hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde yeni bir görünüme kavuşan tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi'nde hasar meydana gelmişti.

Saldırılarda, sarayın en ünlü müzelerinden birisi olan Yeşil Saray Müzesinin yanı sıra, Beyaz Saray Müzesi (Millet Sarayı), Ümitvar Kardeşler Müzesi ile tarihi geçmişi 90 yıl geriye giden Saltanat Müzesinin kapı ve pencereleri kırılmıştı.

Ayrıca Kompleksin Kaçar Hanedanlığı döneminden kalan en eski yapısı olan Vali Müzesinin tavanından birçok parça yere düşmüştü.

Sadabad Sarayı

Hem Kaçar hem de Pehlevi Hanedanlığı şahlarının yazlık mekan olarak kullandığı ve tarihi geçmişi 19. Yüzyıla kadar uzanan Sadabad Sarayı Kompleksi, 1979 yılındaki İslam Devrimi'nin ardından müzeye dönüştürülmüştü.

Toplamda 1100 metrekarelik bir alanda kurulu olan Saray Kompleksinin içerisinde 15 müze ve 2 saray bulunuyor.

İran yönetimi hali hazırda bu güzide kompleksi yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanıyor.