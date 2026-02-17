Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "(ABD ile) Müzakereler Devrim Lideri'nin onayıyla yürütülmekte"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin Devrim Lideri Ali Hamaney'in onayıyla sürdüğünü ve bu süreçte somut sonuçlar elde etmeyi ümit ettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin, "Müzakereler Devrim Lideri'nin (Ali Hamaney) onayıyla yürütülmektedir." dedi.

Entekhab haber sitesine göre, Pezeşkiyan, ülkesinin din adamları ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine atıf yaparak, ?"Müzakereler Devrim Lideri'nin onayıyla yürütülmektedir. Amacımız konuşmak için konuşmak değil meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Sonuca ulaşma noktasında ciddiyiz ve müzakere sürecinin somut sonuçlara varmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, bu sayede birçok sorunu çözdüklerini belirterek, "Ülkelerin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamaları ve komşuların bölgedeki gerilimi azaltmak için ortaya koyduğu çabalar söz konusu bu işbirliğinin yansımasıdır." dedi.

İran-ABD müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıyarak Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'deki müzakerelere ilişkin, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
